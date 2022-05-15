Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 16 мая

Четвертый день Чемпионата мира по хоккею 2022 подарит болельщикам два отличных матча. В дневной программе внимание будет приковано к игре словаков с канадцами, а вечером нас ждет противостояние хозяев турнира с американцами. Результаты этих матчей окажут непосредственное влияние на распределение мест по итогу группового этапа.

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Словакия — Канада, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Латвия — Норвегия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Франция — Германия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Финляндия — США, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Примечание: время начала матчей — московское.

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