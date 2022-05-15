Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 16 мая

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Четвертый день Чемпионата мира по хоккею 2022 подарит болельщикам два отличных матча. В дневной программе внимание будет приковано к игре словаков с канадцами, а вечером нас ждет противостояние хозяев турнира с американцами. Результаты этих матчей окажут непосредственное влияние на распределение мест по итогу группового этапа.

  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. СловакияКанада, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ЛатвияНорвегия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ФранцияГермания, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ФинляндияСША, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Примечание: время начала матчей — московское.

Где смотреть ЧМ по хоккею 2022 – кто покажет прямые трансляции

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные