Ротенберг о 3:2 с Беларусью: «Понимали важность победы. Разговаривал с командой в преддверии Дня Победы»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг ТАСС День Победы Хоккей

Роман Ротенберг оценил победу сборной России над Беларусью (3:2) в финале St. Petersburg Cup.

«Сборная Беларуси усилила состав мощными, большими игроками с опытом игры в КХЛ в минском «Динамо», и это был их сильнейший состав за последние четыре игры. Мы это понимали, как и важность победы, и я разговаривал с командой в преддверии Дня Победы.

Начало было тяжелым, соперник был очень злой, пытался выиграть любой ценой, поэтому ребята – молодцы, отдали все ради победы, играли в три звена», – сказал первый вице-президент ФХР.

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