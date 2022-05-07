Марченко о Ротенберге во главе СКА: «Никто не удивился. Он и до этого выступал психологом, вдохновителем»

сказал, что никто не удивился Роману Ротенбергу во главе СКА.

– Общественность потрясла новость в начале января, что стал главным тренером СКА. Однако, как я понимаю, он уже давно был рядом с тренерским штабом?

– Да, внутри команды особо ничего не поменялось, потому что тренерский штаб работал вместе, они совместно принимали решения. Специалисты внутри штаба не поменялись, по ходу сезона могли у них меняться обязанности. Но это везде может быть.

Никто не удивился, что Роман Борисович стал главным тренером, он и до этого выступал психологом, вдохновителем. Он мог замотивировать, поддержать, подсказать.

– Получается, он не отвечал конкретно за нападающих, был таким объединяющим звеном?

– Да, в принципе в этом и заключается задача главного тренера. Объединять вокруг себя тренеров, отвечающих за конкретные моменты, – сказал экс-форвард , недавно подписавший контракт с «Коламбусом».