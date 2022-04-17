Ковальчук не собирается баллотироваться на пост президента ФХР (Артур Хайруллин)

Илья Ковальчук не планирует баллотироваться на пост президента ФХР.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Ковальчук не собирается баллотироваться на пост президента ФХР. Слухи об этом – полная ерунда», – написал Хайруллин.
Ранее появилась информация о том, что Ковальчука могут выдвинуть на выборы президента ФХР. Сообщалось, что он получит поддержку президента ЦСКА Игоря Есмантовича.
Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. Выборы нового президента ФХР должны состояться в конце мая.