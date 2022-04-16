Каменский о том, что Ковальчук может возглавить ФХР: «Он порядочный человек, знакомый всему хоккейному миру»

Валерий Каменский отреагировал на информацию о том, что Илья Ковальчук может возглавить ФХР.

Сообщалось, что Каменский не против прихода Ковальчука на пост президента организации.

«Не могу никак прокомментировать данную новость, потому что идет информация непонятно откуда. Без меня меня женили. У меня лично никто не спрашивал против я или нет прихода Ковальчука на пост президента ФХР.

Как я отношусь к кандидатуре Ковальчука на этот пост? Он заслуженный хоккеист, порядочный человек, знакомый всему хоккейному миру», – сказал вице-президент КХЛ.