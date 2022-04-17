Ничушкин против «Каролины»: 2 передачи, 4 броска, 4 хита и «+3» за 20:03. У него 46 очков в 56 матчах

сыграл больше 20 минут в матче с «Каролиной» и сделал 2 передачи.

Российский нападающий дважды ассистировал партнерам и помог команде обыграть «Харрикейнс» (7:4) в матче регулярного чемпионата .

В активе Ничушкина стало 46 (21+25) очков в 56 играх сезона. Он набирает баллы за результативность в 4 играх подряд.

Сегодня Валерий провел на льду 20 минут 3 секунды (3:14 – в большинстве, 1:01 – в меньшинстве) – больше всех среди форвардов «Эвеланш».

Он завершил матч с полезностью «+3», нанес 4 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 2 блока и 3 перехвата.

Ничушкин проводит лучший сезон в карьере. Его роль в «Колорадо» – сразу за лидерами