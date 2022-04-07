Рясенский про Овечкина: «Феноменальный игрок. У кого-то желание играть пропадает, а он горит этим»

Теги Вашингтон Евгений Рясенский Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Евгений Рясенский отметил феноменальность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Поняли, в чем уникальность Овечкина?

– Да, он заряжен на игру сам по себе, и в борьбе, и в игре, и просто у него особое отношение к хоккею. Очень много желания, он горит этим.

Бывает, что у кого-то пропадает, а у него это постоянно. Овечкин заряжен всегда бросать, конечно, он феноменальный игрок, – сказал бывший защитник сборной России.

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