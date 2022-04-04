Варламов – третья звезда недели в НХЛ. Он выиграл 3 из 3 матчей, отразив 99 из 104 бросков

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан голкипер , одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,2% бросков. В общей сложности россиянин отразил 99 бросков из 104. Также он сыграл на ноль в матче против «Рейнджерс» (3:0).

Второй звездой стал форвард «Флориды» , набравший 8 (5+3) очков в четырех играх.

Первой звездой назван нападающий , на счету которого 8 (5+3) баллов в четырех матчах.