Варламов – третья звезда недели в НХЛ. Он выиграл 3 из 3 матчей, отразив 99 из 104 бросков

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой признан голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,2% бросков. В общей сложности россиянин отразил 99 бросков из 104. Также он сыграл на ноль в матче против «Рейнджерс» (3:0).
Второй звездой стал форвард «Флориды» Александр Барков, набравший 8 (5+3) очков в четырех играх.
Первой звездой назван нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 8 (5+3) баллов в четырех матчах.