Варламов – третья звезда недели в НХЛ. Он выиграл 3 из 3 матчей, отразив 99 из 104 бросков

Теги рейтинги Айлендерс Флорида Эдмонтон Семен Варламов НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,2% бросков. В общей сложности россиянин отразил 99 бросков из 104. Также он сыграл на ноль в матче против «Рейнджерс» (3:0).

Второй звездой стал форвард «Флориды» Александр Барков, набравший 8 (5+3) очков в четырех играх.

Первой звездой назван нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 8 (5+3) баллов в четырех матчах.

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