«Нефтехимик» анонсировал появление парней в составе танцевальной группы поддержки. Сегодня 1 апреля

1 апреля объявил о привлечении парней в состав группы поддержки.

«Мы долго держали это в секрете, но пришло время раскрыть наши грандиозные планы. В то время, когда некоторые клубы отказываются от групп поддержки, мы решили наоборот развивать ее и с будущего сезона планируется, что Ice Club пополнят несколько парней!

Прямо сейчас два молодых человека уже тренируются в группе и готовятся стать частью нашей танцевальной команды.

Планируется, что к началу сезона парней в коллективе будет до 5 человек!» – говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского клуба , опубликованном в День смеха.

«Да, сейчас мальчики тренируются с нами. Все они имеют танцевальное образование. Пока еще не все получается, но мы понимаем, что парням нужно время.

Мы уверены, что к июню уже сможем показать первое видео с танцами обновленной группы поддержки. Поверьте, это будет очень круто», – заявила руководитель группы Юлия Туртыгина.