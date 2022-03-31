Гендиректор «Торпедо» о задолженности в 700 млн рублей: «Мусорная история. Все наши финансовые дела в полном порядке»

В отреагировали на информацию про кредитную задолженность в 700 миллионов рублей.

«Честно говоря, мне смешно это слышать. Такая задолженность была три года назад, когда я заходил в клуб.

На сегодняшний день она практически погашена. Осталась ее малая часть, которая есть уже несколько лет. Мы много работали, чтобы привести все это в порядок.

На сегодняшний день никаких долгов по заработной плате не существует. Клуб выполняет все свои контрактные обязательства в это непростое время.

Финансирование у нас небольшое, но стабильное. Все наши финансовые дела в полном порядке. Мы готовим документы к следующему сезону.

Слух про 700 миллионов – мусорная история. Наверное, ее кому-то нужно было подогреть», – заявил генеральный директор нижегородского клуба .