Александр Гуськов о Мичкове: «Руководители и тренеры СКА не форсируют события, понимают, что ему нужно, где и сколько он должен играть»

Александр Гуськов считает, что у большой талант.

– В прошлом сезоне мы говорили о рекордах Матвея Мичкова. В этом он дебютировал в КХЛ, стал самым молодым игроком в истории сборной России и забил лакросс-гол в матче против сборной Швеции. Что можно сказать о прогрессе игрока за это время?

– Прогресс виден, парень не стоит на месте. У него большой талант и характер, но что не менее важно – уверенность. По его игре видно, как он уверен в своих силах. Это заметно и в , и в КХЛ, и в сборной. Без уверенности такие голы не забиваются.

Руководители и тренеры не форсируют события, это тоже важно. Они четко понимают, что Мичкову нужно на данный момент, где и сколько он должен играть. О Мичкове много говорят, по-другому и быть не может, об этом нужно говорить. Главное, чтобы это ему не помешало в психологическом плане. Желаю Матвею успехов и постоянного прогресса, – сказал вице-президент по развитию молодежного хоккея.