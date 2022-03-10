Гендиректор «Южного Урала» о Fan ID: «Это залог бeзoпacности. Если болельщик не раз совершал пpoтивoзaкoнные действия на стадионе, отказ логичен»

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Генеральный директор ХК «Южный Урал» Олег Пивунов поддержал введение паспорта болельщика.

– Система идентификации болельщиков в России была опробована еще на Олимпиаде в Сочи, а затем применялась во время футбольных Кубка Конфедерации (2017) и чемпионата мира (2018). На матчи этих двух турниров в принципе было невозможно попасть без Fan ID.

На мой взгляд, паспорт болельщика – залог обеспечения безопасности на трибунах. Благодаря этому нововведению мы сможем еще больше быть уверенными, что человек, в нашем случае – фанат хоккея, будет вести себя адекватно, уважительно по отношению к рядом сидящим и не подорвет безопасность на трибунах. Времена с «веселыми» стычками и драками на стадионах уже прошли.

Я считаю, что паспорт болельщика на посещаемости лично наших матчей не скажется никак – не убавится и не прибавится. Как я уже сказал, у нас давно нет нарушений порядка на трибунах. Все взрослые люди и ведут себя подобающе.

– Поправки среди прочего подразумевают весьма внушительный список причин для отказа в оформлении документа. В их числе и наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния». Не создаст ли это сложностей как для наполняемости трибун, в том числе актива болельщиков, так и для самого клуба?

– Мое мнение на этот счет таково: если болельщик не раз совершал противозаконные действия на стадионе, значит, отказ в оформлении документа логичен и правилен.

Если же фанат оступился один раз, то отказ в оформлении паспорта болельщика, на мой взгляд, слишком жесток. Отказать можно человеку, который реально представляет угрозу как для других болельщиков, так и для сотрудников и участников соревнований, – отметил Пивунов.

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