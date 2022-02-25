Шарипзянов об Олимпиаде: «Российский хоккей будет стремиться через четыре года выиграть золото»

заявлении о стремлении российского хоккея выиграть золото на следующей Олимпиаде.

– Успели ли уже перенастроиться на плей-офф? Пару слов об ощущениях, об эмоциях от Олимпиады в Пекине.

– Нужно перестроиться.

Мы понимаем, что позади, осталась в истории. Хорошо, что выиграли медаль. К сожалению, не золотая, но это все-таки медаль, все ее будут помнить.

Немного не хватило. Я думаю, что российский хоккей будет стремиться через четыре года выиграть золото.

А если говорить про «Авангард» – мы все готовы.

У нас много собраний, мы разбираем, все смотрим и следующие три-четыре дня будем уделять внимание больше тактике и моральной составляющей. Нужно сплотиться и идти вперед в бой, – заявил защитник сборной России и .