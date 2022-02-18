Генменеджер «Монреаля» про обмен Петри и Чиарота: «Будут подходящие варианты – мы это сделаем»

Кент Хьюз подтвердил, что готов обменять защитников и .

«Мы общались с другими командами насчет Чиарота, понятно, что многие команды ищут хороших хоккеистов, чей контракт истекает, и у нас таковым является Чиарот. Мы получили множество звонков. Все знают, как идут подобные переговоры, мы можем обменять Бена уже сегодня, а можем и через 2 недели. Если будет подходящий вариант, мы это сделаем.

Если мы найдем подходящий нам и другой команде вариант, то обменяем Петри. Но все должно сойтись. У Джеффа контракт еще на три года. Мы верим в то, что он способен помочь нашей команде, что мы можем помочь ему вернуть форму. Если будет хороший вариант, мы заключим сделку. Если нет – мы подождем», – сказал генеральный менеджер канадского клуба.