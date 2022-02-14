Сетка плей-офф хоккейного олимпийского турнира – участники, с кем сыграет Россия

Во вторник, 15 февраля, в Пекине стартует плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира. Первый раунд пройдет в виде квалификации за выход в четвертьфинал, куда напрямую уже прошли сборные, занявшие первые места (США, Финляндия, Россия), и лучшая команда из тех, что заняла второе место (Швеция).

Пары в квалификации сформировались в соответствии со сводной таблицей всех групп. После завершения первого этапа турнира она выглядела следующим образом:

В случае равного количества очков более высокая позиция команды определялась за счет дополнительных параметров – разница шайб, количество заброшенных шайб, место в рейтинге ИИХФ.

В итоге в квалификации

• сборная Канады сыграет со сборной Китая – и победитель выходит в четвертьфинал на сборную Швеции;

• сборная Словакии вышла на сборную Германии – лучшая команда выходит в четвертьфинал на сборную США;

• победитель пары Чехия – Швецария сыграет в четвертьфинале со сборной Финляндии;

• сборная Дании встретится с латвийскими хоккеистами – и кто-то из них выходит на Россию в ¼ финала.

После четвертьфиналов в турнире состоится перепосев: сильнейшая команда из оставшихся сыграет с полуфиналистом, занявшим самую низкую позицию по итогам первого этапа. Две остальные сборных составят вторую пару.

В случае, если четыре лучших команды группового этапа пройдут дальше, то полуфинальные пары будут выглядеть так: США (1 место в общей таблице) – Швеция (4-е), Финляндия (2-е) – Россия (3-е).