Галимов о звене с Кагарлицким и Коваленко в игре с «Локомотивом»: «Вроде как чуть-чуть получилось, посмотрим, что будет дальше»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу в матче против (3:2) на «Турнире на паузе».

Клуб из Казани уступал со счетом 0:2 после первого периода, но в итоге добился победы.

«В первом периоде было тяжеловато, потом, видимо, нащупали свою игру и довели дело до победы.

В моменте с голом набрасывал в сторону ворот, шайба там, похоже, от конька отскочила.

Что касается игры с Кагарлицким и Коваленко, мы тренировались этим звеном, сейчас вышли вместе. Вроде как чуть-чуть получилось, посмотрим, что будет дальше», – сказал Галимов