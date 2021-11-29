СКА – 19-й в рейтинге крупнейших компаний спортивного бизнеса в России, «Ак Барс» – 25-й, «Локомотив» – 42-й

Sports.ru и агентство спортивного маркетинга Fever Pitch составили рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России.
В топ-50 вошли четыре клуба КХЛ.
19-е место занял СКА с выручкой 6,389 млрд рублей, 25-е – «Ак Барс» (4, 641 млрд рублей), «Локомотив» стал 42-м (1,964 млрд рублей), «Динамо» – 48-м (1,672 млрд рублей).
КХЛ заняла 43-е место (1,962 млрд рублей).
При составлении рейтинга ключевым показателем для ранжирования компаний стала выручка. В основу легли финансовые результаты за 2020 год.
Sports-100: Рейтинг крупнейших компаний спортивного бизнеса в России