«Йокерит» проведет все матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников

«Йокерит» объявил о том, что команда проведет все матчи розыгрыша Кубка Гагарина на выезде – на площадках соперников.

Соответствующее решение принято после консультаций с КХЛ и финскими властями. «Йокерит» пошел на такой шаг в связи с пандемией коронавируса. Выступая на площадке соперника, команда сможет свести к минимуму перемещения между городами и лучше приспособиться к работе в условиях, схожих с «пузырем».

«Мы хотим бороться за , и ввиду исключительной ситуации нам пришлось обдумать различные варианты, чтобы обеспечить оптимальную концентрацию и работу команды», – заявил генеральный менеджер «Йокерита» .

«Это будет новый вызов для нас. В Хельсинки зрителям пока нельзя посещать игры, а хоккеисты, естественно, получают больше удовольствия, когда вокруг присутствуют зрители и поддерживают атмосферу.

Положительный аспект заключается в том, что путешествия сокращаются, и мы собираемся вместе, чтобы тщательно совершенствовать нашу игру.

В целом я не вижу больших изменений. Мы будем бороться [за победу] в каждом матче и нацелены на долгую весну», – дал комментарии капитан команды Марко Анттила.

Плей-офф КХЛ начнется 2 марта. «Йокерит» занимает 5-е место в Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата первым соперником финской команды в розыгрыше Кубка Гагарина станет либо московское , либо ярославский .

Из-за ограничений, введенных в Хельсинки, зрители не допускаются на «Хартвалл Арену», на которой выступает «Йокерит», с конца ноября.

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