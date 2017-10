Голкипер «Колорадо» Семен Варламов выиграл первый матч в новом сезоне против «Рейнджерс» (4:2).

Российский вратарь отразил 37 бросков из 39 и был признан первой звездой встречи.

37 saves for the first star tonight!#GoAvsGo pic.twitter.com/iDNDLXsaUC