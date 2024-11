Что такое эффект плацебо: шарлатанство или целебная сила мысли

Это вообще законно?

Сахарная пилюля, инъекции соленой воды, куриный бульон и даже «у собачки боли, у кошечки боли» – примеры «лекарств», которые не содержат активных компонентов и не лечат сами по себе, но часто бывают удивительно эффективны. Все благодаря эффекту плацебо: человек так сильно в них верит, что в его организме запускаются определенные физиологические процессы, улучшается настроение, проходит боль. Разобрались, как работает плацебо и где обычно применяется.

Эффектом плацебо объясняется до 90% успеха всей нетрадиционной медицины: от ароматерапии до стояния на гвоздях

Плацебо – это вещество-«пустышка», которое может быть упаковано в лекарственную форму и выглядеть как настоящее лекарство, но на самом деле не содержит активных веществ. Люди, принимающие плацебо, часто чувствуют себя лучше просто потому, что верят в эффективность «лечения».

Впервые понятие плацебо употребил шотландский акушер-гинеколог Уильям Смелли в XVIII веке. Он предположил, что роженицам было бы неплохо давать «безобидное и приятное поддельное лекарство, чтобы отвлечь от боли». Со временем такие «пустышки» действительно начали использовать: доктора и фармацевты прописывали особенно впечатлительным пациентам сладкие пилюли и соленую воду в качестве лекарств. Часто это работало. Однако в обществе такая практика осуждалась, потому что врачи намеренно обманывали пациентов.

Важную роль в изучении эффекта плацебо сыграл анестезиолог Генри Бичер. Во время Второй мировой войны он вводил раненым солдатам обычный физраствор, утверждая, что это морфий: раненые не знали, что морфий закончился и врачам нечем помочь. Наблюдая за солдатами, Бичер выяснил, что почти у половины боль ослабла, хотя они не получили реального обезболивающего.

По результатам своих наблюдений в 1955 году Бичер написал статью «Всемогущее плацебо», в которой впервые употребил термин «эффект плацебо».

Эффект плацебо отражает улучшение состояния пациента не только после приема препарата плацебо, но и после любого другого воздействия, не несущего прямой пользы для здоровья. Эффектом плацебо объясняется «целебное» материнское поглаживание и некоторые альтернативные практики вроде стояния на гвоздях, ароматерапии и медовых компрессов. До 90% успеха всей нетрадиционной медицины объясняется эффектом плацебо.

Помимо фейковых таблеток и уколов, есть даже плацебо-операции

Плацебо может быть классическим, то есть когда человек уверен, что принимает лекарственный препарат, а не «пустышку», и открытым – человеку заранее сообщают, что выпишут плацебо, но, даже несмотря на это, он все равно ощущает улучшение.

Помимо лекарств и инъекций, плацебо может выглядеть как фиктивная операция. В этом случае человека госпитализируют , дают наркоз и даже выполняют разрезы и накладывают швы. После таких операций многие сообщают о снижении боли и улучшении состояния.

Отдельно выделяют социальное плацебо. Его эффект проявляется в ситуациях, когда на успех лечения в большей степени влияют не препараты и манипуляции, а взаимодействие с врачом или другим авторитетным лицом . Одно только доверие к специалисту приводит к улучшению состояния. Бывает, что боль полностью проходит во время первого приема.

Кроме того, есть так называемый антагонист плацебо – эффект ноцебо. У него полностью противоположное действие: принимая «пустышку», человек испытывает всевозможные неприятные симптомы – от тошноты до головокружения. Эффект ноцебо вероятен , если человек впечатлительный и заранее негативно относится ко всему, что выписывает врач.

Причем эффект ноцебо возможен даже при приеме действительно эффективных препаратов. Многое зависит от настроя и информированности. Так, в 2011 году ученые выяснили , если предупредить человека о побочных эффектах препарата, он столкнется с ними с большей вероятностью, чем тот, кто не знал о них до лечения.

Как именно работает плацебо никто не знает. Вероятно, дело в гормонах, генах и условных рефлексах

Ученые до сих пор не знают, как именно работает плацебо. У них есть несколько теорий на этот счет.

Теория гормональных реакций

Одно из возможных объяснений эффективности плацебо заключается в том, что прием фейковых препаратов приводит к выбросу гормонов эндорфинов – натуральных обезболивающих, которые естественным образом ослабляют боль и улучшают самочувствие.

Исследования показали , что в головном мозге людей, которые принимают настоящие обезболивающие и препараты плацебо, активируются одни и те же участки, ответственные за реакцию на болевые импульсы.

Теория условных рефлексов

Согласно этой теории, на привычный стимул человек выдает привычный ответ. То есть за жизнь люди так привыкают к тому, что лекарства приносят облегчение, поэтому, когда принимают препарат, верят, что станет лучше. Уже одна эта вера способна облегчить боль и дискомфорт. Особенно сильно это проявляется у людей, которые вынуждены постоянно принимать препараты. Например, если человек постоянно пьет таблетки от артрита, чтобы облегчить скованность и боль в суставах, он ассоциирует препарат с улучшением состояния. Если дать ему плацебо, которое выглядит идентично привычной таблетке, он может почувствовать, что боли стало меньше, просто потому, что к этому привык.

Теория ожиданий

Ожидание того, что после таблетки или укола станет лучше, играют важную роль в эффективности плацебо. Из-за него запускаются механизмы саморегуляции психики, которые действительно помогают достичь желаемого результата. Люди, которые сильно ждут , что лечение сработает, прилежно следуют всем врачебным рекомендациям и исправно ходят в клинику, чаще отмечают, что им стало лучше.

Повлиять на ответную реакцию может и поведение врача. Если он выглядит уверенным, ведет себя благожелательно и чутко по отношению к пациенту, человек с большей вероятностью почувствует эффект от лечения.

Генетические особенности

Гены также могут влиять на то, как люди реагируют на плацебо. Например, у некоторых от рождения организм более чувствителен к дофамину – гормону, который связан с удовольствием и ожиданием вознаграждения. Если человек более чувствителен к дофамину, то он, как правило, сильнее верит в действие препаратов и, соответственно, ощущает улучшение, даже если лекарство на самом деле не содержит активных веществ.

Кроме предполагаемых причин, выявлены факторы, которые гарантированно усиливают эффект плацебо:

– большое количество таблеток за раз;

– большой размер таблетки или объем вводимого препарата;

– высокая цена лечения;

– известный бренд на упаковке (то же можно сказать про разрекламированную клинику или именитого врача);

– желтый или красный цвет лекарства;

– инъекции вместо таблеток;

– мужской пол (мужчины более подвержены эффекту плацебо, чем женщины);

– доброжелательное отношение врача.

Плацебо редко используют для лечения. Обычно «пустышки» нужны при выводе препаратов на рынок

В клинических рекомендациях и стандартах лечения плацебо препаратов обычно нет, потому что туда попадают только доказавшие свою эффективность методы и лекарства. Поэтому в поликлинике, скорее всего, плацебо не выпишут, в отличие от центра нетрадиционной медицины.

Назначить «пустышку» могут и в частных клиниках, особенно если пациент требует лечения, но на самом деле в нем не нуждается. Часто это пациенты с подвижной психикой, у которых самочувствие ухудшается на нервной почве. Чтобы снять напряжение и помочь «отпустить ситуацию», врач может выписать такому человеку плацебо.

Заболевания, напрямую связанные с эмоциональным состоянием, при которых плацебо наиболее эффективны :

мигрень,

артрит,

бронхиальная астма,

артериальная гипертензия,

депрессия.

Также плацебо помогает при синдроме раздраженного кишечника, проблемах с эрекцией.

Правда, даже в этих случаях плацебо желательно не злоупотреблять. В ситуациях, когда человеку действительно требуется лечение, плацебо только вредит, ведь пациент теряет драгоценное время, которое мог бы потратить на эффективную терапию.

Чаще плацебо применяют не в лечении пациентов, а в клинических испытаниях препаратов и методов лечения . Без положительных результатов плацебо-контролируемых исследований новый лекарственный препарат не выпустят на рынок.

Суть таких испытаний заключается в том, что испытуемых делят на две группы: одни получают лекарство, другие – «пустышку». Причем о том, что именно они принимают, участники не знают. Иногда об этом даже не знают врачи, которые выдают лекарства.

Цель плацебо-контролируемых исследований – определить, есть ли значительная разница в эффектах после приема настоящего лекарства и плацебо. Лекарство считается эффективным, если в группе действующего вещества зарегистрирован больший эффект. Так ученые понимают, что препарат работает из-за своих компонентов, а не силы убеждения.

***

Определить, помогает ли лечение на самом деле или это просто эффект плацебо, сложно. Именно поэтому, если человек хочет попробовать альтернативные методы лечения, стоит сначала проконсультироваться с врачом.

Если недуг не требует строгого лечения, альтернативный метод безопасен, а врач не возражает, можно воспользоваться эффектом плацебо и наслаждаться результатом – иногда вера в эффективность лечения действительно улучшает самочувствие.

