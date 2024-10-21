Почти все доступно по ОМС.

Частные клиники забрасывают предложениями о выгодной проверке здоровья, из поликлиники звонят с приглашением пройти диспансеризацию – что выбрать? Разобрались, что на самом деле нужно проверять и как не спустить на это всю зарплату.

В комплексные чекапы в клиниках включают много ненужных анализов. Все, что необходимо, можно пройти бесплатно по ОМС

Дорогостоящие чекапы в частных клиниках не особо помогают сохранить здоровье: часто в программы обследований входит масса ненужных, а иногда и вовсе бесполезных анализов, например, на онкомаркеры для ранней диагностики рака, которые на самом деле не помогают выявить онкологические заболевания. Кроме того, это лишние расходы: зачастую человек проходит одно ненужное исследование, которое потом тянет за собой десяток других.

Все, что нужно для проверки здоровья, можно получить по ОМС в поликлинике в рамках диспансеризации – это право каждого гражданина РФ.

Анализы и обследования, которые входят в план диспансеризации, регулярно редактируются с учетом статистики по заболеваемости в России и данных об эффективности методов исследований. Сейчас программы диспансеризации в нашей стране практически ничем не отличаются от скрининговых программ США и Европы, а кое в чем даже шире, чем в других странах.

Чаще всего в России люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, болезней печени и нервной системы, именно на эти нарушения направлены обследования, которые входят в диспансеризацию.

Анализы и обследования, которые входят в диспансеризацию:

Измерение артериального давления, роста и веса – по этим показателям врач может определить относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Общий анализ крови, анализы на холестерин и глюкозу – оценивают риск сахарного диабета и атеросклероза – состояния, при котором в сосудах формируются холестериновые бляшки, способные нарушить кровоснабжение сердца, головного мозга, почек, ног.

Флюорография или рентгенография легких – позволяют выявить туберкулез и опухоли в легких.

Электрокардиография – проверяет ритм сердца и позволяет выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Анализ на гепатит С – помогает выявить вирусный гепатит С, одну из основных причин рака печени.

Соскоб с шейки матки методом жидкостной цитологии – выявляет предраковые и раковые изменения слизистой оболочки шейки матки у женщин.

Гастроскопия – позволяет проверить состояние слизистой оболочки желудка и пищевода. Используется для скрининга рака этих органов.

Анализ кала на скрытую кровь – позволяет выявить измененный гемоглобин, который попадает в кал при кровотечении в желудочно-кишечном тракте. Используется для диагностики рака толстой и прямой кишки.

Маммография – помогает выявить рак молочной железы у женщин.

Анализ на ПСА (простатический специфический антиген) – используется для скрининга рака простаты, а также для диагностики простатита и доброкачественного увеличения простаты (аденомы предстательной железы).

Единственное, что не покрывает диспансеризация – заболевания нервной системы. Однако это не недочет системы здравоохранения, а более глобальная проблема: анализов и обследований, которые могли бы заподозрить рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, пока не разработано.

Количество обследований, которые входят в диспансеризацию, и их частота зависят от возраста: чем старше человек, тем больше тестов ему нужно пройти.

До 40 лет на диспансеризацию надо приходить раз в три года, после 40 лет – каждый год

Совершеннолетним людям диспансеризация доступна раз в три года, после 40 лет – каждый год, потому что с возрастом риски многих болезней увеличиваются. Поэтому, чтобы не пропустить опасные нарушения, врачи рекомендуют проверяться чаще.

В 2024 году диспансеризацию могут пройти люди, которые родились в 1985, 1988, 1991 годах и так далее (с шагом в три года) – до 2006 года включительно. Те, кто пропустили диспансеризацию, могут пройти профилактическое обследование – по объему оно чуть меньше, чем диспансеризация, но для базовой проверки здоровья тоже подойдет. Его также выполняют бесплатно. Обычно на профилактический осмотр не приглашают специально, как на диспансеризацию, человек должен прийти сам.

Профилактический медицинский осмотр могут ежегодно проходить взрослые до 38 лет, если они не попали на диспансеризацию по году рождения.

Анализы и обследования, которые входят в диспансеризацию для людей от 18 до 39 лет

Если у человека нет хронических заболеваний, то в этом возрасте ему нужно пройти минимальный набор анализов и обследований :

осмотр у терапевта,

анализ крови на сахар и холестерин,

флюорография или рентгенография.

После 25 лет один раз в 10 лет назначают анализ на гепатит С, после 35 лет в каждую диспансеризацию делают ЭКГ.

Женщинам с 21 года в рамках диспансеризации нужно приходить на осмотр к акушеру-гинекологу и делать соскоб с шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии. Это исследование помогает обнаружить предраковые изменения и диагностировать рак.

По итогам диспансеризации терапевт выявляет факторы риска, если нужно, направляет на дополнительные обследования. Например, если глюкоза выше нормы, назначают анализы на гликированный гемоглобин, глюкозотолерантный тест, анализ крови на аутоантитела и анализ мочи на уровень кетоновых тел.

Анализы и обследования, которые входят в диспансеризацию людей старше 40 лет

К основному списку обследований и анализов, которые нужно было проходить до 40 лет, добавляется анализ кала на скрытую кровь – для скрининга колоректального рака, гастроскопия – для скрининга рака желудка и пищевода, маммография – для скрининга рака молочной железы у женщин, и анализ на ПСА – для скрининга рака простаты у мужчин.

Диспансеризацию можно пройти в поликлинике, во многих медицинских учреждениях под нее даже отведены отдельные этажи и кабинеты. Трудности могут быть только с инструментальными исследованиями, например, с ЭКГ или флюорографией. Иногда очереди на них приходится ждать месяцами. Если ждать не хочется, можно пройти процедуру платно в частной клинике и вернуться с результатами к терапевту, чтобы получить заключение о состоянии здоровья.

Дополнительные анализы и обследования, которые желательно проходить раз в 2–3 года

В дополнение к базовым исследованиям, включенным в диспансеризацию, раз в 2–3 года можно проверяться на опасные инфекции, женщинам в возрасте до 50 лет – дополнительно оценивать уровень железа и ферритина в крови, обследовать щитовидную железу.

Опасные инфекции, такие как ВИЧ, гепатит, сифилис часто долгое время протекают скрыто и могут развиваться у людей, которые не ведут маргинальный образ жизни. Заразиться можно даже на маникюре или в тату-салоне, поэтому на всякий случай лучше периодически проверяться. На ранней стадии лечение обычно всегда эффективнее.

Кроме того, есть такие состояния, которые не грозят летальным исходом, но могут сильно ухудшать качество жизни. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, анемией страдает около 1,6 млрд человек по всему миру, примерно в 50% случаев она развивается из-за дефицита железа и чаще встречается именно у женщин детородного возраста. Выявить проблему на ранней стадии можно по результатам анализов крови.

Дополнительные анализы крови для мужчин :

анализы на ВИЧ, вирусный гепатит B, сифилис, половые инфекции (если нет постоянного партнера, проверяться лучше каждый год).

Дополнительные анализы крови для женщин :

анализы на ВИЧ, вирусный гепатит B, сифилис, половые инфекции (если нет постоянного партнера, проверяться лучше каждый год);

анализ крови на ферритин;

анализ на ТТГ.

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Фото: РИА Новости /Алексей Сухоруков, Николай Хижняк; Nguyễn Hiệp on Unsplash