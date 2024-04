Почему опасно быть, как Тейлор Свифт – хотеть, чтобы все тебя любили

Психолог объясняет, что с этим не так.

Пока хейтеры и фанаты творчества Тейлор Свифт спорят, простая ли она девчонка с огромным талантом или целая корпорация, на которую работают сотни профессиональных маркетологов, пиарщиков и юристов, мы хотим поговорить о ее неуемном рвении быть самой-самой. Ведь в этом певица далеко не одинока. Болезненная потребность в одобрении – глобальная проблема.

Как понять Тейлор Свифт через ее 13 следов в спорте

Самая-самая

Тейлор Свифт – не просто певица, а настоящий бренд, зарабатывающий в год более 185 миллионов долларов. Ее последний Eras Tour еще не закончился, а билетов продали уже больше чем на миллиард долларов – это новый рекорд в истории музыки. Предыдущий рекордсмен Элтон Джон заработал $939 млн за пять лет прощального тура, а поп-певица обогнала его меньше, чем за год.

В 33 года у Тейлор Свифт уже немало почетных статусов:

● вторая в списке самых высокооплачиваемых музыкантов;

● самая высокооплачиваемая женщина в шоу-бизнесе в 2019 году (заработала $185 млн за год по версии журнала Forbes);

● самая молодая в рейтинге «100 самых влиятельных женщин мира» в 2023 году (на тот момент ей было 33 года);

● самая прослушиваемая артистка на Spotify с 2022 года (за сутки альбом Midnights прослушали более 180 млн раз);

● единственная женщина, трижды получившая «Грэмми» в номинации «Альбом года».

В декабре 2023-го она стала человеком года по версии журнала Time. Ее творчество изучают в американских университетах, а ей самой присуждают почетные ученые степени.

Но ее успехи – и причина, и следствие сложных психологических проблем. В документальном фильме Miss Americana , посвященном ее жизни и карьере, она рассказала, что всегда что-то кому-то доказывала и в итоге стала такой, какой ее хотят видеть, а не самой собой.

Что сама Тейлор говорит о своем желании быть для всех хорошей

В Miss Americana Тейлор Свифт говорит, что ее «приучили быть счастливой только, когда получала похвалу. Только ради таких поглаживаний я и жила».

«С детства и до сих пор мой главный моральный принцип – необходимость считаться хорошей. Поступай правильно, поступай хорошо. Самое главное, к чему я всегда стремилась – просто быть хорошей девочкой».

Но когда живешь ради одобрения незнакомцев, только оно дарит радость и приносит счастье, а одно плохое событие может разрушить абсолютно все. Примерно так и случилось, когда 19-летняя Тейлор получала первую статуэтку MTV Video Awards за клип на песню You Belong With Me. Во время ее речи на сцену выскочил Канье Уэст и грубо прервал певицу, заявив, что она не достойна приза и он должен достаться Бейонсе за хит All The Single Ladies.

В фильме она говорит: «это стало катализатором для многих сложных ситуаций, которые я пережила. И все это подкреплялось чувством, что мне здесь не место».

После этого случая Тейлор Свифт сменила имидж, а в ее репертуаре появилась тема мести, врагов и кармы.

С ростом популярности росло и число людей, ненавидящих певицу. В 2016 году она не смогла справиться с хейтом и почти на год исчезла из публичного пространства, почистила аккаунты в соцсетях и вообще старалась нигде не появляться.

В 2017-м она вернулась с альбомом Reputation и заявила, что «положила конец старой Тейлор». Об этом она прямым текстом говорит в первом сингле Look What You Made Me Do: «Простите, но старая Тейлор сейчас не может подойти к телефону. Почему? Да потому что она мертва!». В клипе на песню достается всем, кто ее обижал, а над прошлым образом «наивной дурочки» она и вовсе открыто иронизирует.

Именно на этой более жесткой волне она добилась ошеломляющей популярности. Но кажется, так и не смогла остановиться в стремлении переубеждать окружающих. Болезненная зависимость от похвалы и одобрения сменилась неуемным желанием доказать, что она лучше всех, кто бы что ни говорил.

С каждым следующим альбомом мы видим новую Тейлор, которая все больше кичится своей уникальностью и неповторимостью: «Я такая одна! Малыш, я офигенная. Обещаю, ты никогда не найдешь другой такой, как я….» (слова из песни ME! с Брендоном Ури из группы Panic! At The Disco). Казалось бы, можно уже оставить это достигаторство, ведь практически весь мир понял, насколько она крута. Но Тейлор то и дело старается доказать, какая она замечательная и как отлично ей все удается.

«Обычно такое упорство и желание показать свое превосходство – защитная стратегия. Например, после публичного унижения человек, который с детства старался доказать свою «хорошесть», может еще сильнее зависеть от чужого мнения и стремиться в достаточно агрессивной форме показать, что он все-таки имеет право на признание и любовь. Люди в это окунаются, чтобы заглушить свою боль. Но, как правило, им это не помогает, а только еще больше заводит в тупик», – говорит практикующий психолог, гештальт-терапевт Виктория Ячменева .

Откуда берется желание быть для всех хорошим

Желание одобрения – естественная потребность каждого человека, она помогает нам поддерживать социальные связи и закладывается еще в детстве. Так, ребенку важно знать, что он все делает правильно, родители его ценят, а в том, чем он занимается, есть ценность. И поначалу понимает он это только по одобрению близких.

«Желание быть одобренным окружающими – здоровое и естественное. Оно исходит из природы того, что люди – социальные животные, нам важно быть принятыми сообществом, в котором мы обитаем. Поэтому хотеть одобрения – нормально.

Другой вопрос, что есть так называемое невротическое желание одобрения, когда человек хочет получить его любой ценой, причем не только от близких и значимых, но и от всех остальных. Ему важно понравиться даже незнакомой продавщице в магазине или водителю такси. Такая зависимость говорит о том, что у человека не хватает уверенности в себе, не развито самопринятие и самоценность. Потому что в норме люди хотят одобрения, но если в какой-то момент и по какому-то поводу его не получают, способны это принять и пережить», – говорит Виктория Ячменева .

Потребность в одобрении – это не только психологический аспект, здесь замешана еще и биология. Во время похвалы в головном мозге возникает всплеск дофамина, гормона вознаграждения, и активируются те же области, что и, например, при оргазме. Человек испытывает настоящее блаженство от одобрения и признания своих заслуг и буквально впадает в зависимость. Подобные чувства хочется испытывать еще и еще.

«Существует расхожее мнение, что зависимыми от одобрения становятся те, кого в детстве мало хвалили, и чтобы избежать этого, нужно хвалить детей как можно больше, по поводу и без. Но это не так. Зависимость формирует как отсутствие похвалы, так и чрезмерная похвала.

Скажем честно, дело и не в похвале совсем. Зависимость от похвалы и одобрения говорит о том, что у человека есть дефицит самопринятия, которое не дается от природы, а развивается в детстве при участии значимых близких (папы, мамы, бабушки и так далее). Для детей принятие – это внимание и искренний интерес родителей к их чувствам, мечтам, мнению, увлечениям, играм. Так дети понимают, что их любят просто за то, что они есть, а не за то, что они что-то правильно делают. Так они чувствуют нашу любовь и понимают, что ее не нужно заслуживать. И, вырастая, начинают также относиться к себе сами.

Если мы, взрослые, хотим заложить здоровые зерна развития личности ребенка, нам нужно уметь делать две вещи: 1) давать принятие и безусловную любовь; 2) отделять свои реакции на действия и поступки ребенка от отношения к нему в целом.

Здоровое поведение мамы и папы по отношению к ребенку выглядит примерно так: мы любим тебя просто по факту рождения, потому что ты наш, потому что мы тебя ждали и хотели, чтобы ты появился у нас. Но на твои действия мы можем отзываться по-разному: они нам могут нравиться и не нравиться, радовать нас и сердить. То есть мы не перестаем тебя любить, когда ты получаешь двойки, разбиваешь вазу или не прибираешься в комнате, но эти поступки мы не одобряем.

И в такой ситуации негатив мы выражаем на действия («Я сержусь, что ты взял без спроса вазу»), а не на ребенка в целом («Ну ты и растяпа!»). Так ребенок узнает, какие действия допустимы, а какие – нет и почему, как их исправить. Это конструктивный момент, который как раз и помогает сформировать адекватное отношение у ребенка к себе и своим поступкам: мои поступки – это не весь я; плохие поступки я могу исправить, а сам, в целом, я хороший», – объясняет Виктория Ячменева.

Похвала и социальное одобрение – нужные и полезные вещи при правильном использовании. Они помогают нам лучше осваивать и закреплять новые навыки. Болезненное желание быть хорошим рано или поздно приводит человека в невротическое состояние, основанное на страхе остаться за бортом, если он не будет отвечать на запрос и ожидания окружающих в полной мере.

Как жить для себя, а не для других

Слишком навязчивая и болезненная потребность в похвале, по мнению психологов, – тревожный признак. И лучше разобраться с этой проблемой как можно скорее, чем жить от одного социального поглаживания до другого.

«Если человек понимает, что оказался в этом тупике из навязанных ожиданий и недопонимания, ему стоит признать, что все предыдущие годы он выбирал других, а теперь, похоже, решил выбрать себя. Скорее всего, это будет очень тяжело и иногда, чтобы сказать себе это открыто, требуется помощь квалифицированного психолога. Но такое признание – уже половина пути к внутренней свободе.

Дальше нужно сосредоточиться на процессе, а не на результатах и оценках. Этот навык требует постоянной практики: находить в своей работе или увлечениях то, что приносит удовольствие, и сосредотачиваться только на этом, не позволяя себе забегать вперед и беспокоиться о реакции окружающих. Регулярно задавать себе вопрос: «Я делаю это, потому что действительно хочу, или опять пытаюсь угодить другим?».

По сути это и есть самая важная часть – найти опору в себе, а не брать ее извне.

Однако это может быть непросто, ведь популярные соцсети и их алгоритмы настроены именно на то, чтобы поощрять человека искать похвалу извне.

Можно начать отмечать моменты, в которые хочется, чтобы кто-то похвалил. Например, когда в следующий раз человек решит выложить в соцсеть фото с тренировки, важно порефлексировать: а чего сейчас хочется? Скорее всего, здесь будет замешана только внешняя мотивация и жажда положительных оценок. Это не плохо само по себе, чувствовать себя хорошим, безусловно, приятно. Но важно осознавать, откуда идет это желание, и отслеживать свои ощущения. Стараться не падать в эмоциональную яму, если никто не напишет: «Вау, как круто ты выглядишь». А если справиться с негативными эмоциями тяжело, можно попробовать устроить социальный детокс и понаблюдать, как изменится состояние.

Если во взрослом возрасте человек осознает, что зависим от похвалы и социального одобрения, а любые неудачи в этом плане принимает чересчур болезненно, продуктивно будет обратиться к психологу. Специалист поможет разобраться в основах личности и изменить поведенческие и другие привычки, которые влияют на самоценность. Но еще отлично с этим помогают психологически здоровые партнеры, друзья, коллеги. Они могут дать ту безусловную любовь и принятие, которые человек не получил в детстве и как будто немного залатать эмоциональные дыры», – говорит Виктория Ячменева .

Важно не привязывать свою ценность к количеству похвалы, которое человек получает. Истинная ценность от этого не зависит, ее нельзя «заслужить». Не имеет значения, одобряют ли другие те или иные действия, важно чтобы человек сам ощущал свою ценность. Только так получится почувствовать себя «хорошим» и «достойным» на самом деле, а не потому что кто-то так сказал.

