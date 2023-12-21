📝 Вакансия новостного редактора в раздел «Здоровье» на Sports.ru

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже 25 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с многомиллионной аудиторией, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за соревнованиями и участвовать в жизни комьюнити.

Сейчас мы ищем новостного редактора в «Здоровье» – это раздел Sports.ru, где мы рассказываем о спорте как занятии и возможности стать лучше, при этом не забывая о здоровье и удовольствии. Мы пишем о тренировках, питании, медицине, травмах и восстановлении, заботе о себе, вдохновении в спорте и поиске новых целей.

Условия:

– испытательный срок 1 месяц;

– среднее количество новостей – 3-5 в день (иногда бывает больше, иногда меньше);

– график работы вы выбираете сами, но учитывайте, что в любительском спорте в сезон большинство новостей приходится на выходные, нужно быть готовым сделать новость оперативно сразу в выходной;

– необходимо выполнить тестовое задание.

Взамен мы предлагаем:

– удаленную работу;

– частичную занятость;

– фиксированную ставку з/п;

– бесплатное участие в забегах и других любительских соревнованиях;

– возможность постоянно расти вместе с командой специалистов в тех направлениях, которые вам будут близки (статьи, видео, подкасты, соцсети, продукт).

Если вакансия вас заинтересовала, напишите нам на электронную почту zozh@sports.ru (укажите тему письма: «Новостной редактор HEALTH»). В свободной форме расскажите о себе, о том, какие виды спорта вы любите и понимаете, какими занимаетесь сами, о своем предыдущем опыте работы с новостями. Если вы умеете вести соцсети, писать статьи, и готовы этим заниматься – также расскажите об этом. Приложите выполненное тестовое задание в Google Docs (откройте возможность редактирования при доступе по ссылке).

Мы не отвечаем на письма без выполненного тестового задания. Зарплату обсуждаем только с успешными кандидатами.