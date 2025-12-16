🤯 Звезда английского футбола Хлое Келли предпочла напарницу по «Арсеналу» Дэвиду Бекхэму в игре «Выбери лучшего». Потом ей предложили Пеле 😨

Женская солидарность – это когда тебе предлагают выбрать сильнейшего из пары «товарищ по команде vs Дэвид Бекхэм», а ты, смущаясь, выбираешь подругу.

А даже если это не так, то у нападающей «Арсенала» и сборной Англии Хлое Келли другое мнение, ведь она так и сделала, когда в игре «Выбери лучшего» ей предложили Бекхэма и Бетани Мид.

Впрочем, аргументы есть: 33 гола Мид за сборную Англии и два Кубка Европы (2022 и 2025) – это точно круче достижений Бэкхема в национальной сборной. А на Евро-2022 Мид даже взяла награду лучшей футболистки и бомбардира (6) турнира.