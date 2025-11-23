🤔 Парадокс «Ливерпуля»: лучшие по владению и много моментов, но ужасная оборона и реализация
Провальный период «Ливерпуля» в АПЛ еще сложнее объяснить, если серьезнее его изучить.
По статистике у красных лучший показатель владения мячом в Премьер-лиге – 61,8%. Даже выше, чем у «Манчестер Сити» – 56,5%. Тем не менее, «Ливерпуль» пропустил больше (20), чем забил (18).
Но и здесь есть диссонанс – команда Арне Слота активно создает моменты. У них четвертое место в лиге по количеству голевых шансов (34). Другая проблема – «Ливерпуль» лидирует по числу упущенных моментов (25).
Далее: «Ливерпуль» без особых проблем добирается до штрафной площади соперника. По этому показателю клуб на втором месте в лиге.
А вот на обратной стороне поля ситуация отличается – «скаузеры» в числе аутсайдеров АПЛ по уровню xG у своих ворот. За 12 матчей у «Ливерпуля» 79 перехватов мяча – это лишь 17-й показатель в лиге.
Меняем оборону и форварда?
Макалистер ноль креатива, Гравенбарх не сжирает центр от слова совсем, Керкез, Конате - пожарная команда мечты, Исак мертвый, Салах обыгрывает один раз из трёх в лучшем случае.
И это всего лишь Форест))