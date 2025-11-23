🫣 Алиша Леманн оголилась по пояс в черно-белой фотосессии
Есть распространенное мнение, что Алиша Леманн – самая сексуальная футболистка мира.
Согласны вы или нет, а фотосессия уже сделана. 26-летняя швейцарская полузащитница оголилась по пояс.
Прошлая фотосессия будто интереснее, нет?
А еще неделю назад у Леманн была интересная встреча…
В футбол она играет не очень (очень далеко от топовых футболисток мира).
В плане привлекательности у неё уровень, конечно, заметно выше среднего, но в каждом большом городе есть несколько модельных агенств забитых девчонками, которые и красивее и оригинальнее, чем эта полузащитница.
Т.е. она успешно продаёт не футбольное мастерство и не внешнюю привлекательность, а их сумму.