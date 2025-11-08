🤯 На Конате уже три претендента из трех разных лиг!

Оказывается, на Ибраиму Конате претендует не только мадридский «Реал».

Bild пишет, что защитником «Ливерпуля» также интересуется «Бавария».

Мюнхенцы уже в контакте с представителями Конате, чей контракт со «скаузерами» истекает следующим летом.

Француз рассматривается «Баварией» на случай, если клуб покинет Дайо Упамекано. Также игрока хотят подписать «Реал» и «ПСЖ».

Один из важных плюсов Конате, по оценке «Баварии», это его опыт в Бундеслиге. Напомним, Ибраима четыре сезона провел в «РБ Лейпциг».