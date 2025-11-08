🤡 «Этот клоун знает, что у них играет Винисиус?» Саморано не видит Ямаля в «Реале» из-за отсутствия клубного класса и духа, а еще его бесят «разговоры» Ламина 🤣
Экс-нападающий мадридского «Реала» и миланского «Интера» Иван Саморано признался, что не разделяет восторгов от Ламина Ямаля.
«На месте «Реала» я бы не подписал контракт с Ламином Ямалем. У него большой талант, но нет души и сущности королевского клуба. «Мадрид» – это команда класса и культуры, игроки должны представлять это.
Я никогда не слышал, чтобы Месси говорил, будто мы что-то украли, а он был лучшим в мире. 17-летний парень не должен привлекать внимание разговорами. Нужно все доказывать на поле.
Вместо него я бы подписал Педри. Он скромный, мало говорит и все показывает на футбольном поле. Это настоящий дух Мадрида», – сказал Саморано.
О духе «Мадрида» началась бурная дискуссия в соцсетях.
💭 «Этот клоун знает, что у них играет Винисиус?»
💭 «Большего бреда давно не читал».
💭 «Очень странный способ сказать, что ты ревнуешь».
💭 «Что он сказал про «Реал»?
💭 «Культура? Класс? Как эти слова попали в одно предложение с «Реалом»?
💭 «Лол. Что он должен тебе доказать? Он буквально выиграл три трофея за один сезон против «Мадрида», забивая или ассистируя в каждом матче с ними. Месси был скромен, но вы его долго не уважали. Молчаливые игроки «Реала» это Роналду?»