Пеллегрини хочет добавить футболу зрелищности, добавив одно правило 🤯

Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини считает, что футболу нужны серьезные изменения.

Чилиец предлагает взять пример с баскетбола: «Есть правила, которые можно изменить, чтобы улучшить футбол. Например, не позволять возвращать мяч на свою половину после того, как он окажется у полузащитников, как это работает в баскетболе.

На самом деле, эти вопросы уже обсуждают. Я думаю, что это сделало бы игру более динамичной и увлекательной, команды должны оставаться ближе к воротам соперника».

Как вам идея?