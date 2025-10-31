Хозяева ЧМ-2026: Торонто 🍁
До старта главного футбольного события четырехлетия еще восемь месяцев и известны лишь 28 из 48 его участников, но разве это помешает блогу «Гаспачо» проникнуть в пучину событий турнира? Вы ведь и сами знаете, что нет. 😏
Чемпионат мира по футболу снова едет в Северную Америку! Но теперь не только в США или Мексику, а сразу в обе страны, так еще и с Канадой в придачу. Самый крупный мундиаль в истории примут 16 городов. И именно сегодня мы начнем вас с ними знакомить. Начнем с севера.
Торонто
Символ команды НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» – кленовый лист, а города – дуб. Пусть это будет единственный абсурдный факт о «доме» сборной Канады, которая начнет ЧМ на BMO Field – первом чисто соккерном (не бейте) стадионе страны.
Логично, что именно в крупнейшем городе Канады все больше внимания уделяется футболу, который, как известно, никогда не был на первых ролях в двух самых крупных странах Северной Америки.
Ну и ладно, зато Торонто прославился шикарными ресторанами, ночной жизнью, отношением к экологии, музыкальными и кинофестивалями, а также умением принимать крупные спортивные мероприятия. Город разнообразия, в котором сочетаются сотни национальностей, проживающих в 150 районах – от Маленькой Италии и Чайнатауна до Куин-Уэста и Йорквилла.
Что насчет спорта? Ох, не переживайте. В Торонто проходили: Олимпийский футбольный турнир 1976-го, молодежный чемпионат КОНКАКАФ-1974, чемпионат мира U16 1987-го, женский чемпионат КОНКАКАФ-1998, чемпионат мира по футболу U-20 2007-го и женский чемпионат мира U-20 2014-го.
Стадион
BMO Field (во время ЧМ будет называться просто стадион «Торонто») – футбольный дом для сборной Канады, «Торонто» из МЛС и «Торонто Аргонавтс» из CFL.
Арену построили в 2007-м с изначальной вместимостью чуть меньше 22 тысяч мест. К Панамериканским играм-2015 ее расширили до 31 тысячи, а уже под ЧМ стадион увеличит нагрузку до 45 тысяч фанатов. Правда, это не навсегда – увеличение лишь временное, после турнира вместимость снизится до 28 тысяч.
Из новенького:
– четыре LED-экрана, улучшенные освещение, звук и Wi-Fi;
– лаундж-зона на центральной трибуне;
– новая кухня;
– система самообслуживания на основе искусственного интеллекта, которая существенно сократит очереди в кафе;
– обновленные раздевалки.
Южная трибуна теперь напоминает Екатеринбург.
А северная – отель.
Кстати, после турнира крыша превратится в ресторан на тысячу мест.
Модернизация обошлась в $146 млн.
Чем еще заняться?
Есть замечательный сайт, посвященный мундиалю в Торонто, где можно найти всю базовую информацию. Там гостям города предлагается посетить шесть районов в окрестностях стадиона.
Liberty Village – для любителей подразнить едой подписчиков в инстаграме.
Здесь очень много молодежи, и потому брендовых магазинов, а еще кафе, хостелов, ресторанов и пивоварен. А несколько десятков лет назад здесь был промышленный центр города. Был склад – стал лофт. Как все меняется!
King West – для богатых.
Дорогущие магазины, шикарные рестораны и бары на крыше, современные высотки и бессонные ночи.
Queen West – рай для художников.
Галереи, выставки, граффити – все самое необычное и нестандартное вы найдете здесь. Идеальное место, чтобы понять самую бурную фантазию местных творцов.
Waterfront – набережная вдоль озера Онтарио.
Здесь занятие найдут все – можно побегать, поесть мороженое, посетить очередной фестиваль, отправиться на рыбалку на яхте. И есть ощущение, что местная «Никольская» расположится именно тут.
Ossington – самые крутые рестораны и живая музыка.
Если немного преувеличить, то это душа города. Здесь на каждом шагу выступают музыканты, рестораны забиты до отказа и кипит ночная жизнь. Район ценится не только у туристов, но и среди местных, которые составляют немалую часть посетителей здешних заведений.
Parkdale – спрятаться от Канады.
Здесь вы почти наверняка найдете родную речь. Район облюбовали переселенцы со всех уголков мира: от Польши до Вьетнама. Из совсем экзотичного – тут проживает одна из крупнейших общин тибетских экспатов в Северной Америке. В общем, в этом районе можно отдохнуть от Канады.
Расписание
Торонто закончит турнир сравнительно быстро – город примет пять матчей группового этапа и одну игру 1/16 финала.
Уже придумали, куда сходить?