Хозяева ЧМ-2026: Торонто 🍁

До старта главного футбольного события четырехлетия еще восемь месяцев и известны лишь 28 из 48 его участников, но разве это помешает блогу «Гаспачо» проникнуть в пучину событий турнира? Вы ведь и сами знаете, что нет. 😏

Чемпионат мира по футболу снова едет в Северную Америку! Но теперь не только в США или Мексику, а сразу в обе страны, так еще и с Канадой в придачу. Самый крупный мундиаль в истории примут 16 городов. И именно сегодня мы начнем вас с ними знакомить. Начнем с севера.

Торонто

Символ команды НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» – кленовый лист, а города – дуб. Пусть это будет единственный абсурдный факт о «доме» сборной Канады, которая начнет ЧМ на BMO Field – первом чисто соккерном (не бейте) стадионе страны.

Логично, что именно в крупнейшем городе Канады все больше внимания уделяется футболу, который, как известно, никогда не был на первых ролях в двух самых крупных странах Северной Америки.

Ну и ладно, зато Торонто прославился шикарными ресторанами, ночной жизнью, отношением к экологии, музыкальными и кинофестивалями, а также умением принимать крупные спортивные мероприятия. Город разнообразия, в котором сочетаются сотни национальностей, проживающих в 150 районах – от Маленькой Италии и Чайнатауна до Куин-Уэста и Йорквилла.

Что насчет спорта? Ох, не переживайте. В Торонто проходили: Олимпийский футбольный турнир 1976-го, молодежный чемпионат КОНКАКАФ-1974, чемпионат мира U16 1987-го, женский чемпионат КОНКАКАФ-1998, чемпионат мира по футболу U-20 2007-го и женский чемпионат мира U-20 2014-го.

Стадион

BMO Field (во время ЧМ будет называться просто стадион «Торонто») – футбольный дом для сборной Канады, «Торонто» из МЛС и «Торонто Аргонавтс» из CFL.

Арену построили в 2007-м с изначальной вместимостью чуть меньше 22 тысяч мест. К Панамериканским играм-2015 ее расширили до 31 тысячи, а уже под ЧМ стадион увеличит нагрузку до 45 тысяч фанатов. Правда, это не навсегда – увеличение лишь временное, после турнира вместимость снизится до 28 тысяч.

Всего три входа

Из новенького:

– четыре LED-экрана, улучшенные освещение, звук и Wi-Fi;

– лаундж-зона на центральной трибуне;

– новая кухня;

– система самообслуживания на основе искусственного интеллекта, которая существенно сократит очереди в кафе;

– обновленные раздевалки.

Южная трибуна теперь напоминает Екатеринбург.

Торонто выше

А северная – отель.

Кстати, после турнира крыша превратится в ресторан на тысячу мест.

Модернизация обошлась в $146 млн.

Чем еще заняться?

Есть замечательный сайт , посвященный мундиалю в Торонто, где можно найти всю базовую информацию. Там гостям города предлагается посетить шесть районов в окрестностях стадиона.

Liberty Village – для любителей подразнить едой подписчиков в инстаграме.

Бегите на кухню

Здесь очень много молодежи, и потому брендовых магазинов, а еще кафе, хостелов, ресторанов и пивоварен. А несколько десятков лет назад здесь был промышленный центр города. Был склад – стал лофт. Как все меняется!

Типичный Liberty Village

King West – для богатых.

Дорогущие магазины, шикарные рестораны и бары на крыше, современные высотки и бессонные ночи.

Здесь даже не спят со стилем

Queen West – рай для художников.

Галереи, выставки, граффити – все самое необычное и нестандартное вы найдете здесь. Идеальное место, чтобы понять самую бурную фантазию местных творцов.

Можно вспомнить дом

Waterfront – набережная вдоль озера Онтарио.

Протяженность набережной – 4 км

Здесь занятие найдут все – можно побегать, поесть мороженое, посетить очередной фестиваль, отправиться на рыбалку на яхте. И есть ощущение, что местная «Никольская» расположится именно тут.

Ossington – самые крутые рестораны и живая музыка.

Если немного преувеличить, то это душа города. Здесь на каждом шагу выступают музыканты, рестораны забиты до отказа и кипит ночная жизнь. Район ценится не только у туристов, но и среди местных, которые составляют немалую часть посетителей здешних заведений.

Parkdale – спрятаться от Канады.

Здесь вы почти наверняка найдете родную речь. Район облюбовали переселенцы со всех уголков мира: от Польши до Вьетнама. Из совсем экзотичного – тут проживает одна из крупнейших общин тибетских экспатов в Северной Америке. В общем, в этом районе можно отдохнуть от Канады.

Расписание

Торонто закончит турнир сравнительно быстро – город примет пять матчей группового этапа и одну игру 1/16 финала.

Уже придумали, куда сходить?