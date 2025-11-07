Гвардиола опять тренировал соперника! В этот раз лекцию Пепа слушал игрок «Боруссии»

Пеп Гвардиола любит устраивать игрокам разбор полетов прямо на поле после финального свистка. Эпизод с лекцией для Йозуа Киммиха, превратившей немца в монстра, – уже часть футбольной истории.

Гвардиола так любит свою работу, что частенько наставления тренера «Сити» слушают и соперники.

В прошлом сезоне Пеп долго общался с Траоре после победы «горожан» над «Фулхэмом». Адам в той встрече не реализовал два выхода один на один.

В ноябре 2024-го Пеп учил хорошим футбольным манерам Жана-Поля ван Хекке.

А в далеком 2017-м каталонец эмоционально общался с Натаном Редмондом. Игрок «Саутгемптона» позже рассказал, что в тот момент слышал от Пепа советы и комплименты своей игре.

В этом сезоне «жертвой» Пепа стал Паскаль Гросс из дортмундской «Боруссии». «Шмели» уступили «Сити» 1:4 в четвертом туре лигового этапа ЛЧ, после игры Гвардиола какое-то время давал Гроссу советы, активно жестикулируя.

Хосеп, не меняйтесь.