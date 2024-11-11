🎥Защитник «Брайтона» пострадал от Холанда и наслушался от Гвардиолы. Эксперт прочитал по губам, что сказал тренер «Сити»

«Манчестер Сити» проиграл четыре матча подряд, чего не было аж с 2006 года. Последнее поражение случилось во время выездного матча против «Брайтона» (2:1) и в конце игры футболисты «горожан» заметно завелись.

Особенно это было заметно по Эрлингу Холанду, который забил единственный мяч команды. Норвежец бесился после пропущенного, а затем и вовсе потаскал за майку по газону защитника «Брайтона» Жана-Поля ван Хекке.

После финального свистка Ван Хекке попал в руки Пепа Гвардиолы и между ними, судя по фото и видео, произошел не самый приятный разговор. Эксперт по чтению по губам Джереми Фриман в интервью The Daily Mail попытался воспроизвести, что они говорили друг другу.

Фримен считает, что Гвардиола задавал защитнику после матча вопросы вроде «Ты шутишь?», за которыми последовали «Ты серьезно?» и «Ты же так не поступаешь».

Затем тренер «Сити» продолжил: «Ты выклянчивал [карточку]?», а затем: «Ты зачем там плакал?»

После Гвардиола спросил, гордится ли защитник «Брайтона» этим поступком, и на этот раз Ван Хекке спокойно ответил: «Конечно».

Фридман утверждает, что Гвардиола прокомментировал эти слова: «Нужно играть честно...», на что сбитый с толку Жан-Поль отреагировал вопросом: «Что?»

Тогда тренер «Сити» приблизился к футболисту и начал говорить ему на ухо. Это эксперт разобрать не смог, но когда Гвардиола отошел, то добавил: «Ну давай же, малыш... Нет... Давай пожмем руки. Ты провел хорошую игру. Я все равно хочу тебя поздравить. В любом случае, поздравляю. Приятного вечера».

Какой же все-таки Пеп Гвардиола приятный: и наехал, и похвалил одновременно.