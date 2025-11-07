Сколько фолов нужно клубам АПЛ на одну желтую? The Athletic изучил нарушения английских команд

The Athletic прошелся по нарушениям клубов Премьер-лиги в сезоне-2025/26 после десяти первых туров.

Журналисты составили карту мест совершения фолов каждой из 20-ти команд АПЛ, на инфографике отражена доля нарушений относительно среднего показателя по лиге: красным – выше среднего, синим – ниже.

Также The Athletic подсчитал, сколько в среднем фолов совершает клуб, чтобы наиграть на одну желтую карточку. Лучший показатель лиги у «Ньюкасла» и «Арсенала», в среднем они совершают чуть больше десяти нарушений на один «горчичник».

The Athletic такую динамику объясняет тем, что команды почти не нарушают у своих ворот, а чаще фолят у средней линии или за ней – такие нарушения рассматриваются как менее серьезные.

Что любопытного отметили вы?