Сколько фолов нужно клубам АПЛ на одну желтую? The Athletic изучил нарушения английских команд
The Athletic прошелся по нарушениям клубов Премьер-лиги в сезоне-2025/26 после десяти первых туров.
Журналисты составили карту мест совершения фолов каждой из 20-ти команд АПЛ, на инфографике отражена доля нарушений относительно среднего показателя по лиге: красным – выше среднего, синим – ниже.
Также The Athletic подсчитал, сколько в среднем фолов совершает клуб, чтобы наиграть на одну желтую карточку. Лучший показатель лиги у «Ньюкасла» и «Арсенала», в среднем они совершают чуть больше десяти нарушений на один «горчичник».
The Athletic такую динамику объясняет тем, что команды почти не нарушают у своих ворот, а чаще фолят у средней линии или за ней – такие нарушения рассматриваются как менее серьезные.
Что любопытного отметили вы?
Тактические фолы - зло.
3 любых фола одного игрока - жёлтая. И оставить прямые жёлтые за грубые фолы. 2 любые жёлтые - красная.
Это даст нам больше контратак (сейчас их срывают тактическими фолами), больше голов, больше хаоса, меньше скучных позиционных атак.