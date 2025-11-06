Прогноз Opta: чемпион АПЛ выиграет лигу с отрывом в 11 очков, «МЮ» попадет в топ-10

Положительные изменения в игре «Манчестер Юнайтед» и спад «Ливерпуля» вдохнули вторую жизнь в важный вопрос – Кто выиграет АПЛ?

Четверть чемпионата уже позади и определенные выводы напрашиваются. Например, «Арсенал» точно поборется за титул. Более того, «канониры» явные фавориты в чемпионской гонке. Opta прогнозирует лондонцам победу в АПЛ с отрывом в 10-11 очков.

Еще одно важное изменение – «МЮ» почти точно не вылетит. Лига чемпионов «красным дьяволам» пока не светит, но свет в конце тоннеля есть.

Ваш прогноз?