Британские легенды осудили фанатов «Ливерпуля» за свист Тренту. Сравнили игрока «Мадрида» с Ван Дейком и Салахом

Трент Александер-Арнолд вернулся в Ливерпуль в составе «Мадрида», «Энфилд» предсказуемо встретил воспитанника мерсисайдцев свистом. «Сливочные» уступили 0:1, а сам защитник отыграл всего 10 минут.

В студии подкаста Stick to Football Рой Кин, Иан Райт, Джилл Скотт, Гари Невилл обсудили возвращение Трента на родную арену. Британские легенды встали на сторону Александер-Арнолда, даже всегда суровый Кин поддержал игрока.

Скотт: «Мне было так жаль Трента тем вечером. Парень, который с самого детства болеет за эту команду. Поддерживает клуб всю жизнь. И его возвращение заканчивается вот так. Было очень жаль его».

Кин: «Ну, такая репутация у фанатов «Ливерпуля», они очень преданы клубу. Но парень отдал клубу столько лет, он закончил свою службу, отработал контракт, вернулся, но вы все равно его освистываете. Понятно, что люди пришли на стадион, заплатили деньги, это странно, но спорить с болельщиками нет смысла».

Райт: «Вот еще какая вещь: когда он был совсем юным и мечтал выиграть с «Ливерпулем» все трофеи на свете, он ведь наверняка думал: «Однажды я уйду, но будет так здорово вернуться». Думаю, когда он собрался уходить, мысли о возвращении крутились у него в голове. Меня больше расстраивал свист фанатов «Ливерпуля», когда он все еще был в клубе. А тем вечером в ЛЧ он ожидал такой прием, особенно учитывая то, как он уходил. Вот это было грустно. Но именно такое случается, когда ты выбираешь другой клуб. Особенно в случае с уходом из «Ливерпуля».

Кин: «Каррагер пару дней назад сравнил ситуацию Трента с Ван Дейком и Салахом. Но они старше, у них был опыт игры в зарубежных лигах до «Ливерпуля», у них другой бэкграунд. А Трент молод, его контракт закончился, у него появилась возможность получить совершенно новый опыт».

Невилл: «Тем более предложение сделал «Мадрид», а не кто-то другой».

Кин: «Да, именно. Фанаты «Ливерпуля» называют свой клуб величайшим в мире, как и все болельщики других команд. Я не говорю, что уход Трента нужно было поддержать. Но зачем идти на матч, чтобы освистать парня, который отыграл 270 матчей за твой клуб? Опять же, не нужно желать ему удачи в «Мадриде», но освистывать местного пацана, у которого была отличная статистика в клубе, – странно. Фанаты «Ливерпуля» почему-то любят говорить про свой класс, но в этом случае им стоит посмотреть на себя со стороны».

Что думаете?