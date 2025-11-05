🎥 Азар назвал главных людей его карьеры в АПЛ. Определил Моуринью в две категории
Эден Азар стал одним из 26-ти футболистов, введенных в Зал славы Английской Премьер-лиги. По такому случаю журналисты TNT Sports попросили бельгийца вспомнить главных лиц лондонского этапа его карьера.
Человек, оказавший наибольшее влияние на карьеру Азара в АПЛ: «Я бы назвал Моуринью».
Лучший тренер Азара в АПЛ: «Жозе Моуринью».
Кумир детства, сформировавший игровой стиль Азара в АПЛ: «Зинедин Зидан».
Лучший партнер, с которым Азар играл в АПЛ: «Вау. Наверное, Лэмпард».
Лучший защитник, против которого Азар играл в АПЛ: «Кайл Уокер».
Лучший игрок, против которого Азар выходил на поле в АПЛ: «Давид Сильва, наверное».
Футболист, с которым Азар мечтал сыграть: «Зидан».
Моуринью забрал приз за лучшее поздравление Азара с внесением в Зал славы АПЛ, португалец высказался в фирменном стиле: «Прости, что был занозой в твоей заднице».