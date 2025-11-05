🎥 Азар назвал главных людей его карьеры в АПЛ. Определил Моуринью в две категории

Эден Азар стал одним из 26-ти футболистов , введенных в Зал славы Английской Премьер-лиги. По такому случаю журналисты TNT Sports попросили бельгийца вспомнить главных лиц лондонского этапа его карьера.

Человек, оказавший наибольшее влияние на карьеру Азара в АПЛ: «Я бы назвал Моуринью».

Лучший тренер Азара в АПЛ: «Жозе Моуринью».

Кумир детства, сформировавший игровой стиль Азара в АПЛ: «Зинедин Зидан».

Лучший партнер, с которым Азар играл в АПЛ: «Вау. Наверное, Лэмпард».

Лучший защитник, против которого Азар играл в АПЛ: «Кайл Уокер».

Лучший игрок, против которого Азар выходил на поле в АПЛ: «Давид Сильва, наверное».

Футболист, с которым Азар мечтал сыграть: «Зидан».

Моуринью забрал приз за лучшее поздравление Азара с внесением в Зал славы АПЛ , португалец высказался в фирменном стиле: «Прости, что был занозой в твоей заднице».