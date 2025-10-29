🎥 Моуринью блестяще поздравил Азара с внесением в Зал славы АПЛ. Высказался в особенном стиле

Эден Азар стал одним из 26-ти футболистов , внесенных в Зал славы Английской Премьер-лиги. Бельгиец дважды в составе «Челси» становился чемпионом страны, на его счету – 245 матчей, 85 голов и 58 ассистов за «синих» в одной только АПЛ.

Пресс-служба лиги подготовила для Азара ролик с поздравлениями от коллег по «Челси». Лучше всех, конечно, сказал Жозе Моуринью:

«Привет, Эден! Шлю тебе поздравление с внесением в Зал славы АПЛ. Я знаю, ты знаешь, да все знают, что ты достоин быть там. Ты был одним из самых удивительных игроков из тех, с кем я когда-либо работал.

Прости, что иногда был занозой в твоей заднице. Я просто хотел, чтобы ты становился все лучше и лучше. Теперь ты в Зале славы, память о твоей игре останется с нами навсегда. Я наслаждался работой с тобой. А, и кстати, спасибо за мой последний титул АПЛ!»

Эден смотрел обращение с улыбкой, а в конце признался: «Вы хотите, чтобы я тут расплакался?»

Легенды!