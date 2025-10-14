2 мин.

🎥 «ДНК «Мадрида» – ныть, когда не могут сжульничать». Пике и Марсело поспорили о судейском фаворитизме

87

Марсело залетел в испанскую медиалигу Жерара Пике, в Kings League легенда «Мадрида» будет держать команду вместе с блогером YoSoyPlex.

Президент лиги устроил для новичков интервью. Плавно разговор Марсело и Пике дошел до судейского фаворитизма, вечный вопрос: кому арбитры помогают больше – «Барселоне» или «Реалу»?

Экс-игроки вспомнили удаление Криштиану Роналду в первом матче за Суперкубок Испании в 2017-м. На 80-й Криро снятой футболкой отпраздновал гол, за что получил желтую, второй горчичник португалец схватил через две минуты – арбитр Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа увидел в действиях игрока симуляцию в штрафной. Тогда Криштиану толкнул судью, за это позже выхватил дисквалификацию на пять игр.

Легенды из Каталонии и столицы Испании эпизод видят по-разному:

Марсело: «Тот случай с Криштиану на «Камп Ноу». На нем был фол, тянувший на явный пенальти. Но ему дали вторую желтую, за что он толкнул судью».

Пике: «Да ему должны были не вторую желтую, а прямую красную дать за толчок судьи – а ты еще жалуешься! Марсело, да ты прикалываешься?! Невероятно! Они начинают ныть, когда не могут сжульничать! Вот это и есть ДНК «Мадрида».

Ролик со спором выложил тот самый блогер YoSoyPlex, он сидит между игроками. Парень подписал: «POV: твои дяди спорят за семейным застольем».

Матч на «Камп Ноу» все равно закончился победой «сливочных» со счетом 1:3, отличились Роналду, Марко Асенсио и Лео Месси с пенальти. И Пике в той встрече забил – правда, в собственные ворота. Ответная игра на «Бернабеу» тоже закончилась победой «Мадрида», итоговый счет по двум матчам – 5:1 в пользу «королевского клуба».

Жерар вообще любит затронуть тему судейства в разговорах со столичными легендами. Икер Касильяс такое слушает слишком часто.

Этот спор никогда не разрешится.

