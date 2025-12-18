🎥 Воспитанник «Ньюкасла» затащил команду в 1/2 Кубка лиги! Забил на 92-й минуте

В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом» соперники обменялись голами за первые 16 минут. Все оставшееся время счет застыл на ничьей 1:1.

Дело шло к серии послематчевых пенальти, но в добавленное время у «сорок» нашелся герой – 19-летний Льюис Майли. Воспитанник клуба на 92-й минуте головой отправил мяч в ворота «Фулхэма» после подачи с углового от Сандро Тонали.

После гола на воспитанника клуба гордо указывал капитан Бруно Гимараэс.

Льюис дебютировал за основу «Ньюкасла» в марте 2023-го, когда ему было 17 лет – он стал самым юным футболистом, сыгравшим за «сорок» в АПЛ. В текущем сезоне воспитанник провел за родной клуб 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал два ассиста.

А улыбка все та же.

В полуфинале Кубка лиги «Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Сити», который в предыдущей стадии турнира благодаря красивому голу Райана Шерки разобрался с «Брентфордом».