Лучшие летние подписания клубов АПЛ. Рейтинг игроков по средней оценке за матч

В АПЛ пролетели уже 16 туров, под занавес 2025 года статистический портал WhoScored cоставил топ-10 лучших летних подписаний клубов Премьер-лиги. Рейтинг составили на основе средней оценки от портала игроку за матчи, проведенные в английском первенстве.

Первую строчку топа занял Гранит Джака, перебравшийся в «Сандерленд» из «Байера». После возвращения в АПЛ швейцарец отыграл в чемпионате 1 422 минуты, за 16 игр в новом клуб опорник забил гол и отдал четыре ассиста. В среднем WhoScored ставил ему 7,18 за игру –лучший результат среди новичков английских клубов.

Немного от Гранита отстал Мохаммед Кудус, сменивший «Вест Хэм» на «Тоттенхэм», – 7,15 в среднем за матч. Замыкает тройку лидеров партнер Джаки – Омар Альдерете, для которого текущий сезон стал первым в Премьер-лиге. От «Сандерленда» в рейтинг также попал Норди Мукиеле – еще один дебютант лиги.

Лучшие летние подписания клубов АПЛ по средней оценке за матч

В комментариях под публикацией статистического портала болельщиков удивило отсутствие в рейтинге Бриана Мбемо и Райана Шерки.

Удивил топ? Кого недосчитались вы?