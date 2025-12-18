🎥 Волшебный сюрприз Грилиша юному фанату «Эвертона». Мальчик потерял родных, его мама борется с раком
Джек Грилиш – главный добряк в современном футболе. Его брат скончался во младенчестве, а сестра родилась с церебральным параличом, англичанин всегда добр к людям с особенными потребностями.
Когда «Эвертон» узнал историю 8-летнего Джорджи, с послом от клуба к юному фанату «ирисок» определились быстро. У ребенка сейчас сложные времена: его отец трагически погиб еще до первого дня рождения сына, а у мамы мальчика совсем недавно диагностировали рак крови в четвертой стадии. За два года до этого Джорджи потерял бабушку, из жизни ушел и его любимый учитель – тоже фанат «Эвертона».
Малыш продолжает хорошо учиться, играть в футбол, он стойко помогает маме проходить тяжелое лечение. Дедушка Джорджи рассказал историю внука клубу, «ириски» решили подарить ребенку одно волшебное воспоминание: к парню в школу сюрпризом приехал его любимый футболист – Грилиш.
Войдя в класс, Джек первым делом обозначился: «А Джорджи здесь? Мы с Джорджи – лучшие друзья, он вам не говорил?»
Футболист поболтал с детьми, вместе с малышней мастерил поделки к праздникам.
Джорджи вингер подарил футболку и бутсы, в которых забил единственный гол в матче 14-го тура АПЛ с «Борнмутом».
Главный сюрприз ждал мальчишку позже: Грилиш пригласил ребенка вместе с родными на последнюю игру «Эвертона» перед Рождеством – против «Арсенала» в 17-м туре. Джорджи выведет футболистов «ирисок» на матч, Джек заметил:
«Ты можешь выбрать любого игрока. А вообще, выбери меня! Я надеюсь, ты выйдешь на поле вместе со мной и принесешь нам удачу в матче».
Все одноклассники Джорджи получили от Санта-Грилиша праздничные шапочки и сладкие подарки.
Джек, Джорджи с его дедушкой и мамой.
Спасибо Джеку и «Эвертону».
