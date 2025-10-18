🎥 Постекоглу точно знал, что будет после поражения от «Челси». Долго не уходил с поля

Восьми матчей хватило руководству «Ноттингем Фореста» для того, чтобы распрощаться с Энджем Постекоглу. В восьмом туре АПЛ «лесники» со счетом 0:3 проиграли «Челси», еще и дома.

До матча пресса писала, что поражение лондонцам будет стоить Постекоглу его должности – так оно и вышло . Тренер после игры долго не покидал поле, смотрел на трибуны, медленно аплодируя.

Эвангелос Маринакис выглядел недовольным еще в самом начале встречи. Игру владелец «Ноттингема» досматривать не стал.

Постекоглу отработал в «Ноттингеме» всего 39 дней – это самое быстрое увольнение главного тренера в истории Премьер-лиги.

Правильное ли решение было принято?