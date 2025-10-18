🎥 Постекоглу точно знал, что будет после поражения от «Челси». Долго не уходил с поля
Восьми матчей хватило руководству «Ноттингем Фореста» для того, чтобы распрощаться с Энджем Постекоглу. В восьмом туре АПЛ «лесники» со счетом 0:3 проиграли «Челси», еще и дома.
До матча пресса писала, что поражение лондонцам будет стоить Постекоглу его должности – так оно и вышло. Тренер после игры долго не покидал поле, смотрел на трибуны, медленно аплодируя.
Эвангелос Маринакис выглядел недовольным еще в самом начале встречи. Игру владелец «Ноттингема» досматривать не стал.
Постекоглу отработал в «Ноттингеме» всего 39 дней – это самое быстрое увольнение главного тренера в истории Премьер-лиги.
Правильное ли решение было принято?