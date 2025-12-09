«Вы когда-нибудь слышали, как я говорил об этом публично? Я защищал клуб». Анри раскритиковал Салаха из-за скандального интервью 🙁

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри не поддерживает решение Мохамеда Салаха публично раскритиковать «Ливерпуль».

«У меня были проблемы с Арсеном Венгером, с Пепом Гвардиолой… Но вы когда-нибудь слышали, как я говорил об этом публично? НИКОГДА. Я защищал клуб.

Когда вы играете за команду, то должны защищать ее любой ценой. Независимо от того, что происходит внутри, вы защищаете цвета клуба – товарищей по команде, тренера, персонала. Вы можете злиться, расстраиваться, не соглашаться, но не выносить грязное белье на публику, особенно, когда команда переживает трудные времена.

Нужно ждать, разбираться с внутренними проблемами, а затем, если вы хотите уйти или высказать свое мнение, то делаете это в подходящее время. Я понимаю эго и разочарование Салаха. Он забивает 38 голов [в прошлом сезоне] и оказывается на скамейке запасных, но наступает момент, когда вы должны поставить команду выше себя», – сказал француз.

Хоть кто-то Мохамеда поддержит?

«Ведешь себя, как пятилетний». Фанат «Ман Сити» жестко и справедливо осадил Салаха

🔥 Одинокий Салах сфотографировал себя в зеркале на клубной базе: пока вся команда в Милане