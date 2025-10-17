🎥 Зидан собрал идеального игрока. Выбрал четыре своих качества, ни разу не назвал Месси

Зинедин Зидан ненадолго вернулся в Италию, где легенду ждал челлендж от La Gazzetta dello Sport. Француза попросили составить идеального футболиста, используя качества разных игроков.

Зизу, понятное дело, скромничать не стал.

Левая нога: «Зидан».

Правая нога: «Зидан».

Игра головой: «Зидан. Это все неправда, но так мы быстрее закончим!»

Физика: «[Златан] Ибрагимович».

Дриблинг: «[Алессандро] Дель Пьеро».

Голевое чутье: «Бразилец Роналдо или Криштиану Роналду».

Видение игры: «Зидан».

Дальние удары: «[Лука] Модрич».

Штрафные: «Дель Пьеро, [Мишель] Платини, [Андреа] Пирло».

Единоборства: «[Лилиан] Тюрам».

Лидерские качества: «[Тони] Кроос».

В комментариях предсказуемо обращают внимание на то, что Зизу ни разу не назвал Лео Месси. Но между легендами, конечно, царит уважение, пару лет назад они говорили об этом, интервьюируя друг друга.

А как вам ответы француза?