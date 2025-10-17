🎥 Зидан собрал идеального игрока. Выбрал четыре своих качества, ни разу не назвал Месси
Зинедин Зидан ненадолго вернулся в Италию, где легенду ждал челлендж от La Gazzetta dello Sport. Француза попросили составить идеального футболиста, используя качества разных игроков.
Зизу, понятное дело, скромничать не стал.
Левая нога: «Зидан».
Правая нога: «Зидан».
Игра головой: «Зидан. Это все неправда, но так мы быстрее закончим!»
Физика: «[Златан] Ибрагимович».
Дриблинг: «[Алессандро] Дель Пьеро».
Голевое чутье: «Бразилец Роналдо или Криштиану Роналду».
Видение игры: «Зидан».
Дальние удары: «[Лука] Модрич».
Штрафные: «Дель Пьеро, [Мишель] Платини, [Андреа] Пирло».
Единоборства: «[Лилиан] Тюрам».
Лидерские качества: «[Тони] Кроос».
В комментариях предсказуемо обращают внимание на то, что Зизу ни разу не назвал Лео Месси. Но между легендами, конечно, царит уважение, пару лет назад они говорили об этом, интервьюируя друг друга.
А как вам ответы француза?