🎥 Скромняга Златан Ибрагимович собрал идеального футболиста. Даже дал ему оригинальное имя

В Италии откроется филиал Кингс Лиги Жерара Пике. Президентом итальянской медиалиги станет Златан Ибрагимович, а должность директора турнира займет Клаудио Маркизио.

На презентации итальянской Кингс Лиги Златана попросили составить идеального футболиста. Швед, честно говоря, вообще не удивил:

– Левая нога?

–Ибра.

– Правая нога?

– Ибра.

– Игра головой?

– Ибра.

– Физика?

– Ибра.

– Футбольный интеллект?

– Ибра.

– Лидерские качества?

– Ибра. Ибра Кадабра – идеальный футболист. Спасибо!

Спорить с президентом итальянской Кингс Лиги не будем, Ибра Кадабра, и правда, идеален.

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