🎥 Скромняга Златан Ибрагимович собрал идеального футболиста. Даже дал ему оригинальное имя
В Италии откроется филиал Кингс Лиги Жерара Пике. Президентом итальянской медиалиги станет Златан Ибрагимович, а должность директора турнира займет Клаудио Маркизио.
На презентации итальянской Кингс Лиги Златана попросили составить идеального футболиста. Швед, честно говоря, вообще не удивил:
– Левая нога?
–Ибра.
– Правая нога?
– Ибра.
– Игра головой?
– Ибра.
– Физика?
– Ибра.
– Футбольный интеллект?
– Ибра.
– Лидерские качества?
– Ибра. Ибра Кадабра – идеальный футболист. Спасибо!
Спорить с президентом итальянской Кингс Лиги не будем, Ибра Кадабра, и правда, идеален.
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