Первый Дер Классикер в сезоне-2025/26 остался за «Баварией» – 2:1, за мюнхенцев отличились Харри Кейн и Майкл Олисе, один мяч «Боруссии» отыграл Юлиан Брандт.

Матч получился тяжелым для обеих сторон, Кейну пришлось отрабатывать в обороне, в концовке он вообще стал лучшим защитником мюнхенцев. Его подкат на 90-й минуте при счете 2:1 лишил «шмелей» опасного момента.

Про защитника Кейна – вообще не шутка. Англичанин действовал во всех зонах, оцените его тепловую карту:

Кейн сделал 11 успешных длинных передач за матч – его лучший результат в матчах топ-5 Европы.

В ворота Кобеля Харри забил свой 400-й гол на клубном уровне, в составе «Баварии» англичанин наколотил уже 104 мяча.

«Боруссия» уступила впервые в сезоне, а Рекордмайстер победил во всех 11-ти матчах на старте кампании – повторили рекорд дортмундцев в Германии.

И все же как хорош Кейн.