📸🎥 «Наполи» выпустил форму в честь Хэллоуина. Вдохновлялись неаполитанским культом ☠️

«Наполи» совместно с EA7 выпустили специальную форму, приуроченную к приближающемуся Хэллоуину. Это уже четвертый комплект формы, отсылающий к празднику.

В этот раз дизайнеры вдохновились одним из главных символов неаполитанской культуры – Anime pezzentelle – культ, последователи которого заботятся об останках людей, не имевших надлежащего погребения. В Неаполе есть церкви, в стенах которых хранятся кости и черепа усопших.

Основной элемент дизайна формы – изображение человеческого скелета.

Клубную эмблему обхватывают руки скелета, светящиеся в темноте.

Игроки уже примерили комплект.

EA7 и до этого одевал неаполитанцев в форму, вдохновленную Хэллоуином.

Как вам такой креатив?