Огненные дерби Москвы, первое поражение Черчесова, Смолов за Сперцяна. Главное в новом Smol FM

По итогам 11-го тура РПЛ Федор Смолов, президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров и Сергей Игнашевич обсудили главные события недели в российском футболе.

Конечно, начали с московского дерби, Егоров назвал поражение «Спартака» от ЦСКА позорным. Новый выпад в адрес Деяна Станковича: «Это вина главного тренера, когда футболисты выходят и не знают, что делать на поле». Игнашевич добавил про ощущение, что игроки «Спартака», особенно легионеры, не понимали уровень матча.

А если бы сам Игнашевич был тренером «Спартака» – как бы он мотивировал футболистов? Сергей объяснил: «Включил бы нарезку семилетней серии, когда «Спартак» ни разу не выиграл у ЦСКА. Ролик с красными карточками, удалениями, реакциями трибун, драками после матчей. Чтобы люди понимали, что вообще происходит».

Участники шоу поговорили и про скандал между Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом. Защитник «Ахмата» плечом разбил губу хавбеку «Краснодара» и получил красную карточку, а потом заявил, что Сперцян назвал его «черным говном», причем на португальском языке.

Федор Смолов заступился за Сперцяна: «Я бы хотел защитить Эдика и поддержать его. Точно займу его позицию. Потому что я его знаю, не представляю, чтобы он мог себе позволить что-то сказать на расовой почве или религиозной.

Во-первых, он воспитанник «Краснодара»: все время, что он находился в первой команде, было большое количество легионеров, иностранцев, которые говорили на разных языках. Эдик – суперкоммуникабельный, добрый, спокойный парень. Я не верю, что это могло произойти. Поэтому – stand with Spertsyan (поддержим Сперцяна)».

