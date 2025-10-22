Издевательство над Жерсоном, безумный гол «Локо», проблемы «Спартака». Смолов про тур РПЛ

👀 На ВидеоСпортсе’’ каждую неделю выходят новые видео – это наша платформа с лучшим спортивным видеоконтентом. Все выпуски шоу Федора Смолова, «Smol FM», тоже доступны там.

В новом видео Федор Смолов, президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров и Дмитрий Чельцов обсудили главные события недели в российском футболе.

Резкий вердикт от Смолова по матчу «Сочи» – «Зенит»: «Смотреть на это не очень приятно, за «Зенит» болеть не хочется».

Особенно обсуждали выход Жерсона в самой концовке. Егоров злился: «Это издевательство или нет? Вы покупаете игрока сборной Бразилии, который мог в Саудовскую Аравию перейти, и выпускаете его на три минуты. Зачем ты выпускаешь игрока за 30 млн на три минуты при счете 3:0?»

Проговорили и дикий гол Дмитрия Воробьева в матче «Локомотива» и ЦСКА. Смолов даже лично поздравил нападающего: «Я написал следующее: «Худшая подача, при это забил лучший гол».

Проблемы ЦСКА с составом, стоит ли увольнять Деяна Станковича, Карпин vs Черчесов, Сафонов в «ПСЖ» и Дзюба в соцсетях – это и многое другое в новом выпуске шоу «Smol FM» на ВидеоСпортсе’’ .

