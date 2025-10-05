😮‍💨 BBC на примере Субименди показали, как быстро приходится принимать решения игрокам АПЛ

Чего у АПЛ не отнять, так это скоростей. BBC смоделировали пример, с чем приходится сталкиваться хавбеком лиги в каждом туре.

Это рядовой эпизод из последнего матча «Арсенала» – Мартин Субименди расстался с мячом за 1,67 сек.

Реакция фанатов.

💭 «Хотелось бы увидеть подобное под прессингом».

💭 «Похожие видео можно было наблюдать во время предсезонки «Астон Виллы», где была 💭камера установлена на Тилемансе. Там просто кошмар».

💭 «Но они же думают до того, как получили мяч».

💭 «Все понятно и без графики».